Где сегодня в Украине ожидается гроза: прогноз погоды на 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Украине будет переменная погода - в одном из регионов ожидают грозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Синоптики сообщили, что давление в Украине будет расти, поэтому на большей части страны удержится сухая погода. На востоке и северо-востоке ситуацию еще предстоит определить холодный атмосферный фронт.
На востоке и северо-востоке страны синоптики предсказывают умеренные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет.
В восточных и Сумской областях объявлен первый уровень опасности - желтый. Погодные условия могут привести к осложнениям.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.
Между тем, речь шла о том, стоит ли в ближайшее время ожидать жару или засуху в Украине. Специалисты подробно рассказывали о дальнейших погодных тенденциях.