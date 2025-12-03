Де сьогодні будуть відключення світла в Україні: перелік областей і графіків

Сьогодні у середу, 3 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
За даними ДТЕК, у столиці сьоголні світло відключатимуть у такий спосіб:
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
У ЦЕК діятиме такий графік відключень:
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Години відсутності електропостачання:
1.1 11:00 – 14:00, 18:00 – 21:00;
1.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 22:00 – 24:00;
2.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 15:00 – 18:00;
2.2 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;
3.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
3.2 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
4.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
4.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
5.1 02:00 – 04:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
5.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;
6.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;
6.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00.
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
У Полтавській області 3 грудня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з нестачею потужності в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
За розпорядженням Укренерго у Кіровоградській області упродовж доби 3 грудня діятиме графік погодинних відключень електрики.
Графік має такий вигляд:
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Сьогодні, 3 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
3 грудня діятимуть графіки погодинних відключень:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
Графік на 3 грудня:
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
"Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Світло вимикатимуть наступним чином:
Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.
Нагадаємо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.
За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.
В ніч на 29 листопада ворог завдав нового удару по енергооб'єктах України дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
