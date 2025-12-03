Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Сегодня в среду, 3 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как разъяснили в компании, выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.
По данным ДТЭК, в столице сегодня свет будут отключать следующим образом:
Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В ЦЕК будет действовать такой график отключений:
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00;
1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 22:00 - 24:00;
2.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 15:00 - 18:00;
2.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;
3.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
3.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
4.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
4.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
5.1 02:00 - 04:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
5.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
6.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
В Полтавской области 3 декабря действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нехваткой мощности в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 3 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.
График имеет следующий вид:
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Сегодня, 3 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
3 декабря будут действовать графики почасовых отключений:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
График на 3 декабря:
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Свет будут выключать следующим образом:
Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.
Напомним, отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных ударов РФ по энергообъектам в Украине, в частности 8 и 19 ноября.
По данным Министерства энергетики, все украинские ТЭС и ГЭС в результате терактов РФ получили повреждения.
В ночь на 29 ноября враг нанес новый удар по энергообъектам Украины дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
