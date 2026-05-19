Де сильніше тепло - там шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

07:01 19.05.2026 Вт
2 хв
Нестійка погода в Україні триватиме
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 19 травня (Getty Images)

Сьогодні, 19 травня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі та грози. У низці регіонів можливий град і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні погода в Україні буде "на всі градусні смаки".

У західних областях, а також на Житомирщині буде свіжіше - від +17 до +21 градуса.

На півдні, у центральних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині очікується справжнє тепло - від +25 до +29 градусів.

На решті території буде комфортна температура - від +22 до +25 градусів.

Щодо опадів, то вибір, як зазначила синоптик, невеликий: або дощ, або прояснення після нього. Сьогодні по всій країні прогнозується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. У регіонах, де буде найтепліше, можливі шквали.

За даними Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень майже повсюди пройдуть короткочасні дощі та грози.

У південних і більшості центральних областей в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Фото: карта погоди в Україні на 19 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві 19 травня очікується типова травнева погода. У столиці пройдуть короткочасні грозові дощі, а максимальна температура повітря сягне близько +25 градусів.

Як наголосила Діденко, нестійка погода в Україні збережеться і в наступні дні.

Нагадаємо, раніше синоптики вже попереджали, що найближчими днями в Україні збережеться нестійка погода з дощами, грозами та поривчастим вітром у низці регіонів.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця цього тижня з інформацією про температурні зміни та можливі опади по областях.

Тим часом в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку місяця та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

