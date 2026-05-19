Где сильнее тепло - там шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде сегодня

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня погода в Украине будет "на все градусные вкусы".

В западных областях, а также на Житомирщине будет свежее - от +17 до +21 градуса.

На юге, в центральных областях, а также на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине ожидается настоящее тепло - от +25 до +29 градусов.

На остальной территории будет комфортная температура - от +22 до +25 градусов.

Что касается осадков, то выбор, как отметила синоптик, небольшой: либо дождь, либо прояснения после него. Сегодня по всей стране прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. В регионах, где будет теплее всего, возможны шквалы.

По данным Укргидрометцентра, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем почти повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.

В южных и большинстве центральных областей в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: карта погоды в Украине на 19 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве 19 мая ожидается типичная майская погода. В столице пройдут кратковременные грозовые дожди, а максимальная температура воздуха достигнет около +25 градусов.

Как отметила Диденко, неустойчивая погода в Украине сохранится и в последующие дни.