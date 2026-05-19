Де сильніше тепло - там шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні
Сьогодні, 19 травня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі та грози. У низці регіонів можливий град і шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За словами Діденко, сьогодні погода в Україні буде "на всі градусні смаки".
У західних областях, а також на Житомирщині буде свіжіше - від +17 до +21 градуса.
На півдні, у центральних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині очікується справжнє тепло - від +25 до +29 градусів.
На решті території буде комфортна температура - від +22 до +25 градусів.
Щодо опадів, то вибір, як зазначила синоптик, невеликий: або дощ, або прояснення після нього. Сьогодні по всій країні прогнозується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. У регіонах, де буде найтепліше, можливі шквали.
За даними Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень майже повсюди пройдуть короткочасні дощі та грози.
У південних і більшості центральних областей в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Фото: карта погоди в Україні на 19 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У Києві 19 травня очікується типова травнева погода. У столиці пройдуть короткочасні грозові дощі, а максимальна температура повітря сягне близько +25 градусів.
Як наголосила Діденко, нестійка погода в Україні збережеться і в наступні дні.
