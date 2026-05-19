ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Де сильніше тепло - там шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

07:01 19.05.2026 Вт
2 хв
Нестійка погода в Україні триватиме
aimg Ірина Глухова
Де сильніше тепло - там шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 19 травня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 19 травня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі та грози. У низці регіонів можливий град і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" травнева погода

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні погода в Україні буде "на всі градусні смаки".

У західних областях, а також на Житомирщині буде свіжіше - від +17 до +21 градуса.

На півдні, у центральних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині очікується справжнє тепло - від +25 до +29 градусів.

На решті території буде комфортна температура - від +22 до +25 градусів.

Щодо опадів, то вибір, як зазначила синоптик, невеликий: або дощ, або прояснення після нього. Сьогодні по всій країні прогнозується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. У регіонах, де буде найтепліше, можливі шквали.

За даними Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень майже повсюди пройдуть короткочасні дощі та грози.

У південних і більшості центральних областей в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Де сильніше тепло - там шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

Фото: карта погоди в Україні на 19 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві 19 травня очікується типова травнева погода. У столиці пройдуть короткочасні грозові дощі, а максимальна температура повітря сягне близько +25 градусів.

Як наголосила Діденко, нестійка погода в Україні збережеться і в наступні дні.

Нагадаємо, раніше синоптики вже попереджали, що найближчими днями в Україні збережеться нестійка погода з дощами, грозами та поривчастим вітром у низці регіонів.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця цього тижня з інформацією про температурні зміни та можливі опади по областях.

Тим часом в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку місяця та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі