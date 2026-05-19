Где сильнее тепло - там шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде сегодня

07:01 19.05.2026 Вт
Неустойчивая погода в Украине будет продолжаться
aimg Ирина Глухова
Сегодня, 19 мая, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ряде регионов возможен град и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня погода в Украине будет "на все градусные вкусы".

В западных областях, а также на Житомирщине будет свежее - от +17 до +21 градуса.

На юге, в центральных областях, а также на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине ожидается настоящее тепло - от +25 до +29 градусов.

На остальной территории будет комфортная температура - от +22 до +25 градусов.

Что касается осадков, то выбор, как отметила синоптик, небольшой: либо дождь, либо прояснения после него. Сегодня по всей стране прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. В регионах, где будет теплее всего, возможны шквалы.

По данным Укргидрометцентра, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем почти повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.

В южных и большинстве центральных областей в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: карта погоды в Украине на 19 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве 19 мая ожидается типичная майская погода. В столице пройдут кратковременные грозовые дожди, а максимальная температура воздуха достигнет около +25 градусов.

Как отметила Диденко, неустойчивая погода в Украине сохранится и в последующие дни.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали, что в ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром в ряде регионов.

Также РБК-Украина подготовило детальный прогноз погоды до конца этой недели с информацией о температурных изменениях и возможных осадках по областям.

Тем временем в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале месяца и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

