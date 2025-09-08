UA

Де Росія буде тиснути на фронті восени: оцінка ISW

Фото: Росія зосередить сили цієї осені на Донбасі (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Савченко Юлія

Восени Росія буде знову намагатися захопити Покровськ та Костянтинівку, але темпи наступу залишаються повільними.

За оцінками ISW, ключовим напрямком для РФ восени залишиться Донецька область. Основна увага зосередиться на спробах захопити Покровськ і Костянтинівку, а також на підготовці до боїв проти українського "фортифікаційного поясу" у районах Слов’янськ, Дружківка та Краматорськ.

Командування РФ перекидає до Донецької області морську піхоту та повітряно-десантні війська, раніше розташовані на півночі Сумщини та Херсонського напрямку.

"Це свідчить, що головний акцент осінньої кампанії Росії знову робитиметься саме на Донецькій області - в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки", - каже аналітик ISW з питань Росії Ґрейс Мепес.

Покровськ - основна ціль 

Російські війська розширюють свої позиції навколо Покровська, створюючи загрозу українським позиціям у місті. Темпи наступу залишаються повільними, а відставання від планів, розроблених ще в 2024 році, все ще помітне. 

"Російські війська можуть зрештою досягти успіху в захопленні Покровська восени 2025 року (спроби тривають із жовтня 2023-го), хоча наразі неясно, чи зможуть українські сили втримати місто ще кілька місяців", - пояснює аналітик ISW.

Аналітики ISW оцінюють, що при збереженні нинішньої боєздатності російських підрозділів вони можуть просунутися в напрямку Костянтинівки та Дружківки, але повного контролю до кінця року, ймовірно, не досягнуть. Взяття під контроль всього українського "фортифікаційного поясу" на Донбасі - завдання багаторічне.

 

Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

Також наші воїни знищили майже 30 артсистем росіян та понад 460 безпілотників.Також було ліквідовано за добу 5 крилатих ракет.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що загалом у серпні українські війська повернули під контроль 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

