Где Россия будет давить на фронте осенью: оценка ISW

По оценкам ISW, ключевым направлением для РФ осенью останется Донецкая область. Основное внимание сосредоточится на попытках захватить Покровск и Константиновку, а также на подготовке к боям против украинского "фортификационного пояса" в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.

Командование РФ перебрасывает в Донецкую область морскую пехоту и воздушно-десантные войска, ранее расположенные на севере Сумщины и Херсонского направления.

"Это свидетельствует, что главный акцент осенней кампании России снова будет делаться именно на Донецкой области - в районах Доброполья, Покровска и Константиновки", - говорит аналитик ISW по вопросам России Грейс Мепес.

Покровск - основная цель

Российские войска расширяют свои позиции вокруг Покровска, создавая угрозу украинским позициям в городе. Темпы наступления остаются медленными, а отставание от планов, разработанных еще в 2024 году, все еще заметно.

"Российские войска могут в конце концов преуспеть в захвате Покровска осенью 2025 года (попытки продолжаются с октября 2023-го), хотя пока неясно, смогут ли украинские силы удержать город еще несколько месяцев", - объясняет аналитик ISW.

Аналитики ISW оценивают, что при сохранении нынешней боеспособности российских подразделений они могут продвинуться в направлении Константиновки и Дружковки, но полного контроля до конца года, вероятно, не достигнут. Взятие под контроль всего украинского "фортификационного пояса" на Донбассе - задача многолетняя.