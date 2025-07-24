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Куда делись билеты? "Укрзализныця" объяснила, почему сейчас сложно их купить

Украина, Четверг 24 июля 2025 09:45
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Куда делись билеты? "Укрзализныця" объяснила, почему сейчас сложно их купить Фото: Укрзализныця объяснила дефицит билетов (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По данным УЗ, каждое лето украинцы сталкиваются с трудностями при покупке билетов на популярные направления. В этом году спрос на поезда в июле-августе вырос в разы, и "Укрзализныця" объяснила, почему так происходит.

Аномальная нагрузка ежегодно наблюдается летом. В частности, на этот раз рост на направлениях

  • Киев-Яремче достиг 460%,
  • Киев-Буковель - 406% по сравнению с другими месяцами.

Кроме туристов, ездит много организованных групп - с прифронтовых территорий, семьи ВПЛ, дети военных и героев.

Например, за июнь-июль 2025 года уже перевезено 4896 детских групп - на 87% больше, чем в прошлом году. Всего с начала лета УЗ перевезла 204 тысячи пассажиров в составе таких групп, из них - 140 тысяч детей.

Чтобы все могли путешествовать, компания увеличивает количество поездов: уже добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, а "Интерсити" начали курсировать ночью.

Более того, заказано еще 100 вагонов.

Однако ситуацию осложняют перекупы. Уже заблокировано 2800 аккаунтов, которые нарушали правила. На международные рейсы действует валидация через "Дію", и в ближайшее время ее могут ввести и на внутренние маршруты в пик сезона.

Что советует украинцам УЗ

"Покупайте билеты онлайн - именно так реализуется 90% продаж", - объясняют железнодорожники.

Украинцев также призвали пользоваться сервисом "Автовыкуп", который автоматически покупает билеты с возвратов. Из 403 тысяч заявок 229 тысяч были успешными.

Изменения на "Укрзализныце"

Напомним, что ранее мы уже сообщали, что после плановой модернизации пути поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику.

Также "Укрзализныця" запустила поезд, который объединит юг и запад Украины - из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.

В то же время на некоторых вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.

А вчера железнодорожники запустили дополнительный поезд из Киева в Чернигов.

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Укрзализныця
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