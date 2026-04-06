Де окупанти тиснуть найбільше? Сирський доповів Зеленському про найгарячіші точки фронту
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті та перебігу українських операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
За словами президента, під час наради окремо обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. Саме там, як зазначив Зеленський, нині зосереджені найбільші зусилля російської армії, а відповідно й основна протидія з боку українських сил.
Глава держави подякував українським підрозділам за "відчутні результати" в ураженні російських окупантів.
Окремо, за словами Зеленського, була доповідь щодо українських дипстрайків і відповідних пріоритетів. Глава держави наголосив, що далекобійні санкції вже позначаються на російських доходах, насамперед нафтових.
"Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій", - додав він.
Також президент повідомив, що разом із військовим командуванням затвердив подальші кроки. За його словами, сильні позиції України на фронті та в далекобійності мають працювати і на посилення українських позицій у дипломатії та у відносинах із партнерами.
"Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після серії атак російські нафтові порти Усть-Луга та Койвісто на Балтиці майже повністю зупинили обробку вантажів. За даними фінської морської влади, кількість відправлень там скоротилася з 40-50 суден на тиждень до одного.
Також у ніч на 5 квітня українські дрони атакували Нижній Новгород: у місті зафіксували три хвилі безпілотників, понад 20 вибухів і масові відключення світла в кількох районах.
Крім того, 2 квітня дрон уразив Ново-Уфимський НПЗ "Роснефті". Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, а також зупинилася установка CDU-5, яка забезпечує 28% загальної потужності заводу.