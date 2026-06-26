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Де немає світла та чому? Енергетики зробили важливе звернення до українців

11:10 26.06.2026 Пт
2 хв
Знеструмлення зафіксовані у 5 областях України
aimg Ірина Глухова
Фото: Вврожі атаки залишили без світла частину 5 областей (Getty Images)

Російські війська завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики. Зранку, 26 червня, є знеструмлення у 5 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Де немає світла

За даними компанії, внаслідок російських ударів нові знеструмлення зафіксовано у:

  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергосистемі

В "Укренерго" повідомили, що станом на 09:30 26 червня рівень споживання електроенергії відповідав сезонним показникам і залишався таким самим, як попереднього дня.

Вчора добовий максимум зафіксували ввечері - на 1,9% вище, ніж у середу. Причина - спекотна погода і масове використання кондиціонерів.

Українців закликали економити електроенергію

"Укренерго" просить перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00 - коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 26 червня атакували Одеську область. Під ударом опинилася енергетика, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом у місті Вилкове та частині населених пунктів Вилківської громади.

Вчора у частині районів Києва запровадили аварійні відключення світла. Причиною стали технічні проблеми в роботі енергосистеми.

Після відключень в столиці "Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня.

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