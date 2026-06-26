Де немає світла та чому? Енергетики зробили важливе звернення до українців

Де немає світла

За даними компанії, внаслідок російських ударів нові знеструмлення зафіксовано у:

Полтавській області;

Харківській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергосистемі

В "Укренерго" повідомили, що станом на 09:30 26 червня рівень споживання електроенергії відповідав сезонним показникам і залишався таким самим, як попереднього дня.

Вчора добовий максимум зафіксували ввечері - на 1,9% вище, ніж у середу. Причина - спекотна погода і масове використання кондиціонерів.

Українців закликали економити електроенергію

"Укренерго" просить перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00 - коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - йдеться у зверненні.