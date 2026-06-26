Де немає світла та чому? Енергетики зробили важливе звернення до українців

Російські війська завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики. Зранку, 26 червня, є знеструмлення у 5 областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
За даними компанії, внаслідок російських ударів нові знеструмлення зафіксовано у:
"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" повідомили, що станом на 09:30 26 червня рівень споживання електроенергії відповідав сезонним показникам і залишався таким самим, як попереднього дня.
Вчора добовий максимум зафіксували ввечері - на 1,9% вище, ніж у середу. Причина - спекотна погода і масове використання кондиціонерів.
"Укренерго" просить перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00 - коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 26 червня атакували Одеську область. Під ударом опинилася енергетика, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом у місті Вилкове та частині населених пунктів Вилківської громади.
Вчора у частині районів Києва запровадили аварійні відключення світла. Причиною стали технічні проблеми в роботі енергосистеми.
Після відключень в столиці "Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня.