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Где нет света и почему? Энергетики сделали важное обращение к украинцам

11:10 26.06.2026 Пт
2 мин
Обесточение зафиксировано в 5 областях Украины
aimg Ирина Глухова
Фото: Вражеские атаки оставили без света часть 5 областей (Getty Images)

Российские войска нанесли ракетные и дроновые удары по объектам энергетики. Утром, 26 июня, есть обесточивание в 5 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Где нет света

По данным компании, в результате российских ударов новые обесточения зафиксированы в:

  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровская область.

"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Какая ситуация в энергосистеме

В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 09:30 26 июня уровень потребления электроэнергии соответствовал сезонным показателям и оставался таким же, как в предыдущий день.

Вчера суточный максимум зафиксировали вечером - на 1,9% выше, чем в среду. Причина – жаркая погода и массовое использование кондиционеров.

Украинцев призвали экономить электроэнергию

"Укрэнерго" просит перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 16:00 - когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", - говорится в обращении.

Напомним, россияне в ночь на 26 июня атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась энергетика, в результате чего возникли проблемы со светом в городе Вилково и части населенных пунктов Вилковской общины .

Вчера в части районов Киева ввели аварийные отключения света . Причиной послужили технические проблемы в работе энергосистемы.

После отключений в столице "Укрэнерго" дало прогноз по свету 26 июня .

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