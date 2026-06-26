Где нет света и почему? Энергетики сделали важное обращение к украинцам

Российские войска нанесли ракетные и дроновые удары по объектам энергетики. Утром, 26 июня, есть обесточивание в 5 областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
По данным компании, в результате российских ударов новые обесточения зафиксированы в:
"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 09:30 26 июня уровень потребления электроэнергии соответствовал сезонным показателям и оставался таким же, как в предыдущий день.
Вчера суточный максимум зафиксировали вечером - на 1,9% выше, чем в среду. Причина – жаркая погода и массовое использование кондиционеров.
"Укрэнерго" просит перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 16:00 - когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", - говорится в обращении.
Напомним, россияне в ночь на 26 июня атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась энергетика, в результате чего возникли проблемы со светом в городе Вилково и части населенных пунктов Вилковской общины .
Вчера в части районов Киева ввели аварийные отключения света . Причиной послужили технические проблемы в работе энергосистемы.
После отключений в столице "Укрэнерго" дало прогноз по свету 26 июня .