Где нет света и почему? Энергетики сделали важное обращение к украинцам

Где нет света

По данным компании, в результате российских ударов новые обесточения зафиксированы в:

Полтавской области;

Харьковской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровская область.

"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Какая ситуация в энергосистеме

В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 09:30 26 июня уровень потребления электроэнергии соответствовал сезонным показателям и оставался таким же, как в предыдущий день.

Вчера суточный максимум зафиксировали вечером - на 1,9% выше, чем в среду. Причина – жаркая погода и массовое использование кондиционеров.

Украинцев призвали экономить электроэнергию

"Укрэнерго" просит перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 16:00 - когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", - говорится в обращении.