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"Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня після відключень в Києві

18:24 25.06.2026 Чт
1 хв
В "Укренерго"порадили найкращий час для роботи енергоємних приладів
aimg Валерія Абабіна
"Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня після відключень в Києві Фото: Графіки відключення світла 26 червня (Getty Images)
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Відключення світла 26 червня не прогнозуються, але "Укренерго" дало важливу рекомендацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 26 червня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Коли краще користуватися потужними приладами

В енергокомпанії рекомендують використовувати енергоємні електроприлади у період з 10:00 до 16:00.

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Йдеться про період з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, напередодні в Києві тимчасово запроваджували аварійні відключення електроенергії.

У "Укренерго" пояснили, що обмеження були пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та необхідністю збалансувати роботу енергосистеми.

При цьому в компанії наголошували, що аварійні відключення застосовуються лише у разі потреби для збереження стабільності енергосистеми, тоді як планові графіки погодинних відключень у цей час не діяли.

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