"Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня після відключень в Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Йдеться про період з 18:00 до 22:00 .

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.

В енергокомпанії рекомендують використовувати енергоємні електроприлади у період з 10:00 до 16:00 .

Нагадаємо, напередодні в Києві тимчасово запроваджували аварійні відключення електроенергії.

У "Укренерго" пояснили, що обмеження були пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та необхідністю збалансувати роботу енергосистеми.

При цьому в компанії наголошували, що аварійні відключення застосовуються лише у разі потреби для збереження стабільності енергосистеми, тоді як планові графіки погодинних відключень у цей час не діяли.