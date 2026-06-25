"Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня після відключень в Києві
Відключення світла 26 червня не прогнозуються, але "Укренерго" дало важливу рекомендацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 26 червня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.
Коли краще користуватися потужними приладами
В енергокомпанії рекомендують використовувати енергоємні електроприлади у період з 10:00 до 16:00.
Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.
Йдеться про період з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, напередодні в Києві тимчасово запроваджували аварійні відключення електроенергії.
У "Укренерго" пояснили, що обмеження були пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та необхідністю збалансувати роботу енергосистеми.
При цьому в компанії наголошували, що аварійні відключення застосовуються лише у разі потреби для збереження стабільності енергосистеми, тоді як планові графіки погодинних відключень у цей час не діяли.