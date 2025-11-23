Де найдорожчі будинки в Україні: Київська область утримує лідерство попри війну

Аналітики зазначають: чим далі регіон від лінії фронту - тим вартість будинків вища. Елітна нерухомість зосереджена переважно у столичному регіоні та на заході країни, тоді як північні та прифронтові області демонструють значно нижчі ціни.

Київська область - абсолютний лідер за цінами

Більшість найдорожчих локацій зосереджена у передмісті столиці та вздовж Дніпра. Найвища медіанна ціна на купівлю приватного будинку зафіксована в селі Плюти - 47,5 млн гривень, що робить його "найдорожчим" населеним пунктом України за вартістю житла.

До десятки локацій із найвищою медіанною ціною увійшли також:

Козин - 39,6 млн гривень;

Лебедівка - 31,3 млн гривень;

Лісники - 25 млн гривень;

Козинці - 20,5 млн гривень;

Романків - 17,6 млн гривень;

Ходосівка - 15,9 млн гривень;

Мощун - 15,7 млн гривень;

Кременище - 15,4 млн гривень;

Великі Дмитровичі - 14,5 млн гривень.

Ціни в обласних центрах: Київ, Львів і Ужгород у топі

Серед українських обласних центрів найдорожчі будинки продають у Києві - 9,6 млн гривень. Далі йдуть:

Львів - 7,5 млн гривень;

Ужгород - 7,1 млн гривень;

Одеса - 6,6 млн гривень;

Івано-Франківськ - 5,4 млн гривень;

Чернівці - 5,2 млн гривень;

Луцьк та Тернопіль - по 3,8 млн гривень;

Рівне - 3,7 млн гривень;

Вінниця та Харків - 3,3 млн гривень.

Найнижчі ціни на приватні будинки зафіксовані у Чернігові (1 млн гривень), Запоріжжі (1,2 млн гривень), Миколаєві (1,3 млн гривень), Херсоні (1,5 млн гривень), Полтаві (1,8 млн гривень), а також в Сумах і Дніпрі (по 2 млн гривень).

Де найдорожчі будинки на рівні областей

У розрізі регіонів найбільша медіанна ціна приватного будинку також на Київщині - 4,8 млн гривень. Далі йдуть:

Закарпатська область - 4,1 млн гривень;

Львівська - 3,8 млн гривень;

Івано-Франківська - 3,6 млн гривень;

Одеська - 3,3 млн гривень;

Чернівецька - 3,1 млн гривень.

Найнижчі показники - у Чернігівській (420 тис. гривень), Донецькій (538 тис. гривень), Сумській (697 тис. гривень), Миколаївській (835 тис. гривень) та Черкаській (869 тис. гривень) областях.