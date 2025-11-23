Де найдорожчі будинки в Україні: Київська область утримує лідерство попри війну

Попри повномасштабну війну ринок елітної нерухомості в Україні продовжує розвиватися, а Київська область залишається регіоном із найвищими цінами на приватні будинки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість за жовтень 2025 року.
Аналітики зазначають: чим далі регіон від лінії фронту - тим вартість будинків вища. Елітна нерухомість зосереджена переважно у столичному регіоні та на заході країни, тоді як північні та прифронтові області демонструють значно нижчі ціни.
Більшість найдорожчих локацій зосереджена у передмісті столиці та вздовж Дніпра. Найвища медіанна ціна на купівлю приватного будинку зафіксована в селі Плюти - 47,5 млн гривень, що робить його "найдорожчим" населеним пунктом України за вартістю житла.
До десятки локацій із найвищою медіанною ціною увійшли також:
Серед українських обласних центрів найдорожчі будинки продають у Києві - 9,6 млн гривень. Далі йдуть:
Найнижчі ціни на приватні будинки зафіксовані у Чернігові (1 млн гривень), Запоріжжі (1,2 млн гривень), Миколаєві (1,3 млн гривень), Херсоні (1,5 млн гривень), Полтаві (1,8 млн гривень), а також в Сумах і Дніпрі (по 2 млн гривень).
У розрізі регіонів найбільша медіанна ціна приватного будинку також на Київщині - 4,8 млн гривень. Далі йдуть:
Найнижчі показники - у Чернігівській (420 тис. гривень), Донецькій (538 тис. гривень), Сумській (697 тис. гривень), Миколаївській (835 тис. гривень) та Черкаській (869 тис. гривень) областях.
Нагадаємо, за чотири роки ціни на приватні будинки в Україні зросли в усіх регіонах, але темпи підвищення суттєво різняться. Найбільше подорожчання зафіксували у Вінницькій, Волинській та Львівській областях, тоді як у Києві, Київській та Одеській області зростання було помірнішим.
Також РБК-Україна писало, що за рік вартість однокімнатних квартир в Україні зросла на 13%, найбільше - у західних містах та великих обласних центрах. Найвищі темпи подорожчання зафіксовані в Одесі, Ужгороді та Вінниці, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни навпаки знизилися.