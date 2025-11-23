Где самые дорогие дома в Украине: Киевская область удерживает лидерство несмотря на войну

Несмотря на полномасштабную войну рынок элитной недвижимости в Украине продолжает развиваться, а Киевская область остается регионом с самыми высокими ценами на частные дома.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость за октябрь 2025 года.
Аналитики отмечают: чем дальше регион от линии фронта - тем стоимость домов выше. Элитная недвижимость сосредоточена преимущественно в столичном регионе и на западе страны, тогда как северные и прифронтовые области демонстрируют значительно более низкие цены.
Большинство самых дорогих локаций сосредоточено в пригороде столицы и вдоль Днепра. Самая высокая медианная цена на покупку частного дома зафиксирована в селе Плюты - 47,5 млн гривен, что делает его самым "дорогим" населенным пунктом Украины по стоимости жилья.
В десятку локаций с самой высокой медианной ценой вошли также:
Среди украинских областных центров самые дорогие дома продают в Киеве - 9,6 млн гривен. Далее следуют:
Самые низкие цены на частные дома зафиксированы в Чернигове (1 млн гривен), Запорожье (1,2 млн гривен), Николаеве (1,3 млн гривен), Херсоне (1,5 млн гривен), Полтаве (1,8 млн гривен), а также в Сумах и Днепре (по 2 млн гривен).
В разрезе регионов наибольшая медианная цена частного дома также в Киевской области - 4,8 млн гривен. Далее следуют:
Самые низкие показатели - в Черниговской (420 тыс. гривен), Донецкой (538 тыс. гривен), Сумской (697 тыс. гривен), Николаевской (835 тыс. гривен) и Черкасской (869 тыс. гривен) областях.
Напомним, за четыре года цены на частные дома в Украине выросли во всех регионах, но темпы повышения существенно различаются. Наибольшее подорожание зафиксировали в Винницкой, Волынской и Львовской областях, тогда как в Киеве, Киевской и Одесской области рост был более умеренным.
Также РБК-Украина писало, что за год стоимость однокомнатных квартир в Украине выросла на 13%, больше всего - в западных городах и крупных областных центрах. Самые высокие темпы подорожания зафиксированы в Одессе, Ужгороде и Виннице, тогда как в Херсоне и Запорожье цены наоборот снизились.