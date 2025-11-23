Где самые дорогие дома в Украине: Киевская область удерживает лидерство несмотря на войну

Аналитики отмечают: чем дальше регион от линии фронта - тем стоимость домов выше. Элитная недвижимость сосредоточена преимущественно в столичном регионе и на западе страны, тогда как северные и прифронтовые области демонстрируют значительно более низкие цены.

Киевская область - абсолютный лидер по ценам

Большинство самых дорогих локаций сосредоточено в пригороде столицы и вдоль Днепра. Самая высокая медианная цена на покупку частного дома зафиксирована в селе Плюты - 47,5 млн гривен, что делает его самым "дорогим" населенным пунктом Украины по стоимости жилья.

В десятку локаций с самой высокой медианной ценой вошли также:

Козин - 39,6 млн гривен;

Лебедевка - 31,3 млн гривен;

Лесники - 25 млн гривен;

Козинцы - 20,5 млн гривен;

Романков - 17,6 млн гривен;

Ходосовка - 15,9 млн гривен;

Мощун - 15,7 млн гривен;

Кременище - 15,4 млн гривен;

Большие Дмитровичи - 14,5 млн гривен.

Цены в областных центрах: Киев, Львов и Ужгород в топе

Среди украинских областных центров самые дорогие дома продают в Киеве - 9,6 млн гривен. Далее следуют:

Львов - 7,5 млн гривен;

Ужгород - 7,1 млн гривен;

Одесса - 6,6 млн гривен;

Ивано-Франковск - 5,4 млн гривен;

Черновцы - 5,2 млн гривен;

Луцк и Тернополь - по 3,8 млн гривен;

Ровно - 3,7 млн гривен;

Винница и Харьков - 3,3 млн гривен.

Самые низкие цены на частные дома зафиксированы в Чернигове (1 млн гривен), Запорожье (1,2 млн гривен), Николаеве (1,3 млн гривен), Херсоне (1,5 млн гривен), Полтаве (1,8 млн гривен), а также в Сумах и Днепре (по 2 млн гривен).

Где самые дорогие дома на уровне областей

В разрезе регионов наибольшая медианная цена частного дома также в Киевской области - 4,8 млн гривен. Далее следуют:

Закарпатская область - 4,1 млн гривен;

Львовская - 3,8 млн гривен;

Ивано-Франковская - 3,6 млн гривен;

Одесская - 3,3 млн гривен;

Черновицкая - 3,1 млн гривен.

Самые низкие показатели - в Черниговской (420 тыс. гривен), Донецкой (538 тыс. гривен), Сумской (697 тыс. гривен), Николаевской (835 тыс. гривен) и Черкасской (869 тыс. гривен) областях.