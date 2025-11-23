ua en ru
Где самые дорогие дома в Украине: Киевская область удерживает лидерство несмотря на войну

Воскресенье 23 ноября 2025 06:40
Где самые дорогие дома в Украине: Киевская область удерживает лидерство несмотря на войну Фото: В каких регионах самые дорогие дома (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Несмотря на полномасштабную войну рынок элитной недвижимости в Украине продолжает развиваться, а Киевская область остается регионом с самыми высокими ценами на частные дома.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость за октябрь 2025 года.

Аналитики отмечают: чем дальше регион от линии фронта - тем стоимость домов выше. Элитная недвижимость сосредоточена преимущественно в столичном регионе и на западе страны, тогда как северные и прифронтовые области демонстрируют значительно более низкие цены.

Киевская область - абсолютный лидер по ценам

Большинство самых дорогих локаций сосредоточено в пригороде столицы и вдоль Днепра. Самая высокая медианная цена на покупку частного дома зафиксирована в селе Плюты - 47,5 млн гривен, что делает его самым "дорогим" населенным пунктом Украины по стоимости жилья.

В десятку локаций с самой высокой медианной ценой вошли также:

  • Козин - 39,6 млн гривен;
  • Лебедевка - 31,3 млн гривен;
  • Лесники - 25 млн гривен;
  • Козинцы - 20,5 млн гривен;
  • Романков - 17,6 млн гривен;
  • Ходосовка - 15,9 млн гривен;
  • Мощун - 15,7 млн гривен;
  • Кременище - 15,4 млн гривен;
  • Большие Дмитровичи - 14,5 млн гривен.

Цены в областных центрах: Киев, Львов и Ужгород в топе

Среди украинских областных центров самые дорогие дома продают в Киеве - 9,6 млн гривен. Далее следуют:

  • Львов - 7,5 млн гривен;
  • Ужгород - 7,1 млн гривен;
  • Одесса - 6,6 млн гривен;
  • Ивано-Франковск - 5,4 млн гривен;
  • Черновцы - 5,2 млн гривен;
  • Луцк и Тернополь - по 3,8 млн гривен;
  • Ровно - 3,7 млн гривен;
  • Винница и Харьков - 3,3 млн гривен.

Самые низкие цены на частные дома зафиксированы в Чернигове (1 млн гривен), Запорожье (1,2 млн гривен), Николаеве (1,3 млн гривен), Херсоне (1,5 млн гривен), Полтаве (1,8 млн гривен), а также в Сумах и Днепре (по 2 млн гривен).

Где самые дорогие дома на уровне областей

В разрезе регионов наибольшая медианная цена частного дома также в Киевской области - 4,8 млн гривен. Далее следуют:

  • Закарпатская область - 4,1 млн гривен;
  • Львовская - 3,8 млн гривен;
  • Ивано-Франковская - 3,6 млн гривен;
  • Одесская - 3,3 млн гривен;
  • Черновицкая - 3,1 млн гривен.

Самые низкие показатели - в Черниговской (420 тыс. гривен), Донецкой (538 тыс. гривен), Сумской (697 тыс. гривен), Николаевской (835 тыс. гривен) и Черкасской (869 тыс. гривен) областях.

Напомним, за четыре года цены на частные дома в Украине выросли во всех регионах, но темпы повышения существенно различаются. Наибольшее подорожание зафиксировали в Винницкой, Волынской и Львовской областях, тогда как в Киеве, Киевской и Одесской области рост был более умеренным.

Также РБК-Украина писало, что за год стоимость однокомнатных квартир в Украине выросла на 13%, больше всего - в западных городах и крупных областных центрах. Самые высокие темпы подорожания зафиксированы в Одессе, Ужгороде и Виннице, тогда как в Херсоне и Запорожье цены наоборот снизились.

