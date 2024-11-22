Де купити ялинку в Тернополі та коли стартує сезон продажу: відповідь міськради

Сезон продажу ялинок до різдвяних і новорічних свят у Тернополі стартуватиме на початку грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув лист від КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" й погодив організацію торгівлі ялинками на території міста у період з 2 грудня по 31 грудня 2024 року.
Продаватимуть дерева до свят у Тернополі за такими адресами:
У рішенні міськради уточнюється, що торгівлю ялинками можна буде здійснювати за наявності:
Контроль за виконанням рішення було покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Крисоватого.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про головну ялинку країни 2025 і святкові заходи в Києві.
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