UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Де купити ялинку в Тернополі та коли стартує сезон продажу: відповідь міськради

Сезон продажу ялинок в Тернополі розпочнеться вже скоро (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Сезон продажу ялинок до різдвяних і новорічних свят у Тернополі стартуватиме на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.

Коли саме та де продаватимуть ялинки в Тернополі

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув лист від КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" й погодив організацію торгівлі ялинками на території міста у період з 2 грудня по 31 грудня 2024 року.

Продаватимуть дерева до свят у Тернополі за такими адресами:

  • вулиця 15 квітня (біля будинку №23)
  • вулиця Київська (біля будинку побуту "Сонячний")
  • вулиця Івана Мазепи (майданчик біля будинку №2)
  • перехрестя вулиць Миру та Дружби
  • вулиця Миколи Карпенка (біля магазину "АТБ- маркет")
  • вулиця Степана Будного (біля магазину "АТБ-маркет")
  • проспект Степана Бандери (біля магазину "Орбіта")
  • перехрестя вулиць Лесі Українки та Клима Савури
  • вулиця Слівенська (біля магазину "Смаколик")
  • вулиця Бродівська (площадка біля верхнього тунелю)
  • вулиця Андрея Шептицького (біля АЗС "БРСМ")
  • проспект Степана Бандери, 15 (площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича)

У рішенні міськради уточнюється, що торгівлю ялинками можна буде здійснювати за наявності:

  • документа про походження продукції
  • угоди на санітарне утримання території (укладеної із балансоутримувачем)

Контроль за виконанням рішення було покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Крисоватого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про головну ялинку країни 2025 і святкові заходи в Києві.

Читайте також, як новий календар змінив церковні свята та чому в Україні два Різдва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТернопільРіздвоялинкарікНовий рікНоворічні свята