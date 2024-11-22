Где купить елку в Тернополе и когда стартует сезон продаж: ответ горсовета

Когда именно и где будут продавать елки в Тернополе

Исполнительный комитет Тернопольского городского совета рассмотрел письмо от КП "Предприятие материально-технического обеспечения" и согласовал организацию торговли елками на территории города в период со 2 декабря по 31 декабря 2024 года.

Продавать деревья к праздникам в Тернополе будут по следующим адресам:

улица 15 апреля (возле дома №23)

улица Киевская (возле дома быта "Солнечный")

улица Ивана Мазепы (площадка у дома №2)

перекресток улиц Мира и Дружбы

улица Николая Карпенко (возле магазина "АТБ-маркет")

улица Степана Будного (возле магазина "АТБ-маркет")

проспект Степана Бандеры (возле магазина "Орбита")

перекресток улиц Леси Украинки и Клима Савуры

улица Сливенская (возле магазина "Смаколик")

улица Бродовская (площадка у верхнего тоннеля)

улица Андрея Шептицкого (возле АЗС "БРСМ")

проспект Степана Бандеры, 15 (площадка возле Тернопольского городского стадиона имени Романа Шухевича)

В решении горсовета уточняется, что торговлю елками можно будет производить при наличии:

документа о происхождении продукции

соглашения на санитарное содержание территории (заключенного с балансодержателем)

Контроль за исполнением решения был возложен на заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Игоря Крысоватого.