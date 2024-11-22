Где купить елку в Тернополе и когда стартует сезон продаж: ответ горсовета

Сезон продаж елок к рождественским и новогодним праздникам в Тернополе стартует в начале декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
Исполнительный комитет Тернопольского городского совета рассмотрел письмо от КП "Предприятие материально-технического обеспечения" и согласовал организацию торговли елками на территории города в период со 2 декабря по 31 декабря 2024 года.
Продавать деревья к праздникам в Тернополе будут по следующим адресам:
В решении горсовета уточняется, что торговлю елками можно будет производить при наличии:
Контроль за исполнением решения был возложен на заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Игоря Крысоватого.
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о главной елке страны 2025 и праздничных мероприятиях в Киеве.
Читайте также, как новый календарь изменил церковные праздники и почему в Украине два Рождества.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.