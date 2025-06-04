Україна і Франція підписали декларацію про спрощення обміну водійських посвідчень

Україна та Франція стали на крок ближче до спрощення обміну водійських посвідчень. Було підписано відповідну декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, декларація, своєю чергою, буде основою для майбутньої угоди. Після її укладення українці, які перебувають на території Франції зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит.

Корім того, в межах робочого візиту до Парижу:

підписано Програму співпраці між секретаріатами. Вона передбачає обмін досвідом і інформацією та експертну допомогу Україні в переговорному процесі на шляху до Європейського Союзу (ЄС);

підписано угоду щодо розширення можливості для українських учнів, студентів і викладачів опанувати французьку мову в школах та університетах;

"Франція прийме присвячені українській культурі сезони "Voyage en Ukraine / Подорож в Україну" - низку масштабних мистецьких подій і заходів для промоції української культури, що відбуватимуться в різних містах і регіонах країни з грудня 2025 до березня 2026 року", - додав Шмигаль.