Де дивитись графіки відключень світла у Києві та області: що радять у ДТЕК

Нагадаємо, раніше в Міненерго розповіли, коли в Україні можуть бути скасовані графіки відключень світла.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.