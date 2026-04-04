Де буде дощ, а де потеплішає до +19: синоптики дали прогноз погоди на завтра

В Україні завтра, 5 квітня, очікується тепла погода, місцями прогріє до +19 градусів. Вночі у деяких регіонах можливий дощ.

Погода в Україні Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході та сході країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°. facebook.com/UkrHMC Погода у Києві У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.