Где будет дождь, а где потеплеет до +19: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине завтра, 5 апреля, ожидается теплая погода, местами прогреет до +19 градусов. Ночью в некоторых регионах возможен дождь.

Погода в Украине Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке и востоке страны ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 11-16°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14°. facebook.com/UkrHMC Погода в Киеве В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.