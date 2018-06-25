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Минздрав опубликовал новый реестр цен на "Доступные лекарства"

НовостиОбщество    25.06.2018 - 21:20
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

Обновленную редакцию реестра цен на лекарства Минздрав должен опубликовать 2 июля 2018 года

Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства". По это говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Напоминаем, что референтные цены на лекарственные средства определяются на основе данных о зарегистрированных цены, а именно как медиана зарегистрированных цен для каждой лекарственной формы в пересчете на определенную суточную дозу (DDD) в соответствии с рекомендациями ВОЗ из перечня МНН, полученных из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран", - указано в сообщении

Референтные страны, с ценами которых сравниваются цены на лекарства в Украине - это Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Отмечается, что реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению через программу "Доступные лекарства", обновляется дважды в год - в январе и в июле. До времени принятия нового перечня лекарственных средств в программе является действующим предыдущий реестр.

Обновленную редакцию реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства Минздрав должен опубликовать 2 июля 2018 года. С 11 июля министерство должно проработать заявления фармпроизводителей и сформировать обновленный реестр лекарств, стоимость которых подлежит возмещению. А 23 июля должна быть утверждена приказом Минздрав обновленная редакция реестра.

 

Міністерство охорони здоров'я України публікує орієнтовний Реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки"...

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в программе "Доступные лекарства" на сегодня зарегистрировано 239 лекарств, из которых 47 лекарства выдаются полностью безвозмездно, 192 - со значительными скидками.

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Теги публикации: лекарства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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