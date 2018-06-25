К задержанным в Крыму украинским морякам не пускают адвокатов, - Денисова

Денисова просит омбудсмена РФ способствовать ее личному визиту к морякам

К задержанным у берегов аннексированного Крыма членам экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" не пускают адвокатов. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня к голодающим политзаключенным присоединились и моряки украинского рыболовецкого судна "ЯМК - 0041". К ним не допускают адвокатов. На жалобы оккупационные администрации Крыма не реагируют", - заявила Денисова.

Также она напомнила омбудсмену в российской Федерации (РФ) Татьяне Москальковой, что еще 16 мая 2018 года направила письмо с просьбой установить место пребывания членов экипажа судна и сообщить о причинах их задержания.

"Согласно имеющейся у меня информации, члены экипажа судна - Сергей Калиниченко, Руслан Скрипник, Геннадий Отичко и Олег Блок - содержатся на территории воинской части №2383 города Балаклава", - написала украинский омбудсмен.

Она также попросила содействовать ее личном визита к задержанным морякам.

Сьогодні до політвязнів, що голодують, приєдналися й моряки українського риболовецького судна «ЯМК - 0041». До них не допускають адвокатів. На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують. Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляєв сообщил, что задержанные возле берегов аннексированного Крыма члены экипажа украинского судна "ЯМК-0041" отказались от приема пищи.

Отметим, в оккупированном Россией Крыму суд арестовал капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы.