Адвокати затриманих у Криму українських рибалок хочуть перевести їх у консульство України

За словами Кубединова, російська сторона розраховує на обмін екіпажу "ЯМК-0041" на екіпаж "Норду"

Захисники будуть домагатися переведення затриманих поблизу анексованого Російською Федерацією півострова Крим українських рибалок з судна "ЯМК-0041" в українське консульство в РФ. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбединов в ефірі радіо "Крим.Реалії".

За його словами, на даний момент більш-менш прийнятно - це щоб всі ці моряки опинилися в консульстві України на території Росії.

"Це один з головних кроків, які ми будемо вимагати. Щоб їм хоча б дали спокійно пройти в консульство України, де вони будуть в таких же умовах, в яких знаходяться моряки "Норду" у консульстві Росії на материку", - зазначив адвокат.

Курбединов також висловив думку, що російська сторона розраховує на обмін екіпажу "ЯМК-0041" на екіпаж "Норду".

Відзначимо, в окупованому Росією Криму суд заарештував капітана затриманого біля берегів Криму українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, адвокат Едем Семедляев заявляв, що затримані біля берегів анексованого Криму члени екіпажу українського судна "ЯМК-0041" відмовилися від прийому їжі.

Пізніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що до затриманих не пускають адвокатів.