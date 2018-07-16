Денісова просить Порошенка обміняти затриманих в Криму українських рибалок на моряків "НОРДу"

Родини затриманих рибалок попросили омбудсмена допомогти повернути моряків на материкову частину України

Уповноважений Верховної ради України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента України щодо обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня 2018 року Прикордонною службою Російською Федерацією (РФ), на моряків "НОРДа", який був затриманий Державною прикордонною службою України (ДПСУ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського омбудсмена.

Як повідомила Денісова, родини затриманих рибалок попросили допомогти повернути моряків на материкову частину України. Так, вони зазначили, що на судні "ЯМК-0041" знаходились п’ять громадян України.

Після затримання їх впродовж 2 місяців примусово утримують на території анексованого Російською Федерацією Кримського півострова.

Нагадаємо, раніше адвокат Едем Семедляев заявляв, що затримані біля берегів анексованого Криму члени екіпажу українського судна "ЯМК-0041" відмовилися від прийому їжі.

Пізніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що до затриманих не пускають адвокатів.

Також повідомлялося, що захисники будуть домагатися переведення затриманих поблизу анексованого Російською Федерацією півострова Крим українських рибалок з судна "ЯМК-0041" в українське консульство в РФ.