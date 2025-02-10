ДБР затримало посадовця ТЦК, який схиляв військових до повторного СЗЧ

Працівники ДБР повідомили, що затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП.

За даними слідства, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

Фото: на Закарпатті ДБР викрило посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти (t.me/DBRgovua)

Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

Як виявилось, під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Посадовець запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, а там втікачів нібито мав чекати його знайомий.

Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишити щонайменше 5 військовослужбовців.

"ДБР затримало інструктора під час передачі 10 000 доларів", - пояснили в бюро.