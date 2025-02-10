ГБР задержало чиновника ТЦК, который склонял военных к повторному СЗЧ

Работники ГБР сообщили, что задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП.

По данным следствия, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тысячи долларов, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных.

Фото: на Закарпатье ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который за деньги помогал мужчинам сбежать (t.me/DBRgovua)

Также за 4-5 тысяч долларов он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва.

Как оказалось, во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу. Чиновник уверял их, что покажет путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, а там беглецов якобы должен был ждать его знакомый.

Фигурант обещал, что последний собственным автомобилем доставит их в безопасные локации. По такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере 5 военнослужащих.

"ГБР задержало инструктора во время передачи 10 000 долларов", - пояснили в бюро.