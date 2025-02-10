ГБР задержало чиновника ТЦК, который склонял военных к повторному СЗЧ

Правоохранители разоблачили чиновника ТЦК на Закарпатье. Мужчина за деньги помогал уклонистам бежать и склонял военных к повторному СЗЧ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники ГБР сообщили, что задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП.
По данным следствия, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тысячи долларов, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных.
Также за 4-5 тысяч долларов он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва.
Как оказалось, во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу. Чиновник уверял их, что покажет путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, а там беглецов якобы должен был ждать его знакомый.
Фигурант обещал, что последний собственным автомобилем доставит их в безопасные локации. По такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере 5 военнослужащих.
"ГБР задержало инструктора во время передачи 10 000 долларов", - пояснили в бюро.
Напомним, что ранее Государственное бюро расследований разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК.
Незадолго до того в Сумской области разоблачили работницу ТЦК, которая требовала деньги за избежание мобилизации.
Известно, что всего в течение прошлого года в Украине разоблачили 120 должностных лиц ТЦК и МСЭК за переправку мужчин за границу.
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