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ДБР затримало посадовця ТЦК, який схиляв військових до повторного СЗЧ

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 16:58
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ДБР затримало посадовця ТЦК, який схиляв військових до повторного СЗЧ Фото: на Закарпатті ДБР викрило посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти (facebook.com zkotck)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці викрили посадовця ТЦК на Закарпатті. Чоловік за гроші допомагав ухилянтам тікати та схиляв військових до повторного СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили, що затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП.

За даними слідства, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

Фото: на Закарпатті ДБР викрило посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти (t.me/DBRgovua)

Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

Як виявилось, під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Посадовець запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, а там втікачів нібито мав чекати його знайомий.

Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишити щонайменше 5 військовослужбовців.

"ДБР затримало інструктора під час передачі 10 000 доларів", - пояснили в бюро.

Розкриття схем в ТЦК

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань викрило схему продажу "липових" довідок у Миколаївському ТЦК.

Незадовго до того у Сумській області викрили працівницю ТЦК, яка вимагала гроші за уникнення мобілізації.

Відомо, що загалом протягом минулого року в Україні викрили 120 посадовців ТЦК та МСЕК за переправлення чоловіків за кордон.

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