ДБР влаштувало обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

ДБР разом із Генштабом одночасно перевіряє десятки територіальних центрів комплектування. Слідчих цікавлять хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Йдеться про спецоперацію під назвою "Чесний призов". Обшуки та слідчі дії проходять у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів країни.
Правоохоронці зосередилися на двох напрямках:
У ДБР наголошують - це комплексна робота з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох працівників ТЦК цей день справді став "чистим четвергом".
За результатами слідчих дій очікують затримання фігурантів у різних регіонах країни. Їм повідомлять про підозру після завершення обшуків.
Тим часом випадки надмірного застосування сили працівниками ТЦК протягом липня фіксували в різних областях України.
18 липня на Галицькій площі у центрі Львова стався конфлікт між місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК, під час якого чоловік отримав тілесні ушкодження.
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У Генштабі додали, що спряють всебічному розслідуванню.
"У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - йдеться у заяві.
За цим фактом поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.
Нагадаємо, 25 липня стало відомо про ситуацію на Закарпатті, де чоловіка з інвалідністю, який мав законне право на відстрочку, не відпускали з ТЦК.
Його звільнили лише після втручання омбудсмена Дмитра Лубінця, а обставини цієї історії також перевірятимуть правоохоронці.