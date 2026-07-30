ГБР устроило обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине

ГБР вместе с Генштабом Украины одновременно проверяет десятки территориальных центров комплектования. Следователей интересуют взятки за уклонение от мобилизации и избиения людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Речь идет о спецоперации под названием "Честный призыв". Обыски и следственные действия проходят более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов страны.
Правоохранители сосредоточились на двух направлениях:
В ГБР отмечают - это комплексная работа по очистке системы, а не реакция на один резонансный случай. Для многих работников ТЦК этот день действительно стал "чистым четвергом".
По результатам следственных действий ожидается задержание фигурантов в разных регионах страны. Им сообщат о подозрении после завершения обысков.
Между тем, случаи чрезмерного применения силы работниками ТЦК в течение июля фиксировались в различных областях Украины.
18 июля на Галицкой площади в центре Львова произошел конфликт между местным жителем и военнослужащими ТЦК, во время которого мужчина получил телесные повреждения.
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В Генштабе добавили, что спрятают всестороннему расследованию.
"В случае подтверждения фактов противоправной деятельности виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в заявлении.
По этому факту полиция Львовщины открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.
Напомним, 25 июля стало известно о ситуации в Закарпатье, где мужчина с инвалидностью, имевший законное право на отсрочку, не отпускали из ТЦК.
Его уволили только после вмешательства омбудсмена Дмитрия Лубинца, а обстоятельства этой истории также будут проверять правоохранители.