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ГБР устроило обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине

10:23 30.07.2026 Чт
2 мин
Во многих ТЦК сегодня наступил "чистый четверг", говорят правоохранители
aimg Елена Чупровская
Фото: ДБР проводит обыски в ТЦК по всей Украине (ГБР)

ГБР вместе с Генштабом Украины одновременно проверяет десятки территориальных центров комплектования. Следователей интересуют взятки за уклонение от мобилизации и избиения людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Проверяющие следователи

Речь идет о спецоперации под названием "Честный призыв". Обыски и следственные действия проходят более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов страны.

Правоохранители сосредоточились на двух направлениях:

  • содействие уклонению от мобилизации за деньги;
  • превышение служебных полномочий военнослужащими ТЦК, в частности, избиение и пытки военнообязанных.

В ГБР отмечают - это комплексная работа по очистке системы, а не реакция на один резонансный случай. Для многих работников ТЦК этот день действительно стал "чистым четвергом".

Что будет дальше

По результатам следственных действий ожидается задержание фигурантов в разных регионах страны. Им сообщат о подозрении после завершения обысков.

Фото: обыски в ТЦК (dbr.gov.ua)

Между тем, случаи чрезмерного применения силы работниками ТЦК в течение июля фиксировались в различных областях Украины.

18 июля на Галицкой площади в центре Львова произошел конфликт между местным жителем и военнослужащими ТЦК, во время которого мужчина получил телесные повреждения.

Обновлено.

В Генштабе добавили, что спрятают всестороннему расследованию.

"В случае подтверждения фактов противоправной деятельности виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в заявлении.

По этому факту полиция Львовщины открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Напомним, 25 июля стало известно о ситуации в Закарпатье, где мужчина с инвалидностью, имевший законное право на отсрочку, не отпускали из ТЦК.

Его уволили только после вмешательства омбудсмена Дмитрия Лубинца, а обстоятельства этой истории также будут проверять правоохранители.

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