ДБР викрило двох сержантів ТЦК: переправляли "ухилянтів" до Румунії

Зазначається, що схема існувала щонайменше з вересня 2025 року. Її організували двоє сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування в Івано-Франківській області.

Через посередників сержанти підшукували чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати з України. Фігуранти встигли через свою схему переправити за кордон щонайменше 10 осіб.

За свої "послуги" сержанти брали доволі великі гроші: в одному з епізодів встановлено, що за 8 тисяч доларів вони пообіцяли особисто та на службовому автомобілі відвезти 44-річного "клієнта" до кордону з Румунією.

В список "послуг" входили безперешкодний проїзд через блокпости, інструкції щодо маршруту пересування та поведінки, а також подальших дій. Після прибуття на кордон чоловік, одягнутий в термокостюм, мав у темну пору доби самостійно подолати Прут.

Обох військових затримали та оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - "Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів".

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", - додали в ДБР.