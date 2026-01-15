ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК: переправляли "уклонистов" в Румынию

Отмечается, что схема существовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организовали двое сержантов одного из районных территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области.

Через посредников сержанты подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации и уехать из Украины. Фигуранты успели через свою схему переправить за границу по меньшей мере 10 человек.

За свои "услуги" сержанты брали довольно большие деньги: в одном из эпизодов установлено, что за 8 тысяч долларов они пообещали лично и на служебном автомобиле отвезти 44-летнего "клиента" до границы с Румынией.

В список "услуг" входили беспрепятственный проезд через блокпосты, инструкции по маршруту передвижения и поведения, а также дальнейших действий. По прибытии на границу человек, одетый в термокостюм, должен был в темное время суток самостоятельно преодолеть Прут.

Обоих военных задержали и объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - "Организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений".

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", - добавили в ГБР.