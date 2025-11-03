UA

ДБР розслідує загибель військових ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Фото: ДБР перевіряє, чи було дотримано вимоги безпеки під час повітряної тривоги (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

ДБР розпочало досудове розслідування за фактом загибелі та поранення військових ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Попередньо, ввечері у суботу, 1 листопада, росіяни вдарили ракетою по місцю базування українських захисників. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військові ЗСУ.

Слідчо-оперативна група ДБР оперативно прибула на місце події для проведення слідчих дій та встановлення обставин трагедії.

Під час перевірки встановлюється, чи були дотримані вимоги безпеки військовослужбовців під час повітряної тривоги та яким чином було організовано їхнє укриття.

ДБР повідомило, що розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, 1 листопада російські загарбники завдали масованого удару по громадах у Дніпропетровській області. Під атакою були Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Пізніше в ЗСУ повідомили, що внаслідок комбінованого удару країни-агресорки є загиблі та поранені й серед українських військових.

Зазначимо, у березні 2025 року ДБР розслідувало загибель та поранення українських військовослужбовців внаслідок ворожого ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

Йдеться про обстріл полігону "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровщини під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. У російському міноборони підтвердили удар і повідомили, що його було завдано з ОТРК "Іскандер-М".

