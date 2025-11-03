ДБР розслідує загибель військових ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Попередньо, ввечері у суботу, 1 листопада, росіяни вдарили ракетою по місцю базування українських захисників. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військові ЗСУ.

Слідчо-оперативна група ДБР оперативно прибула на місце події для проведення слідчих дій та встановлення обставин трагедії.

Під час перевірки встановлюється, чи були дотримані вимоги безпеки військовослужбовців під час повітряної тривоги та яким чином було організовано їхнє укриття.

ДБР повідомило, що розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).