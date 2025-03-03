ДБР розслідує удар РФ по полігону з українськими військовими у Дніпропетровській області

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час", - сказано у повідомленні.

Як зазначають у ДБР, слідство має на меті встановити всі обставини трагедії та притягнути винних до відповідальності. Наразі на місці події працює спеціальна об’єднана група правоохоронців, які проводять слідчі дії.

ДБР також висловило щирі співчуття родинам загиблих і поранених військових, наголошуючи на необхідності ретельного та неупередженого розслідування.

Удар по полігону у Дніпропетровській області

Напередодні в ЗМІ почала з’являтися інформація про ворожий обстріл полігону "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровщини під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що удар було завдано з ОТРК "Іскандер-М".

Пізніше генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Також у Сухопутних військах, 1 березня один з їх підрозділів став ціллю ворожого ракетного удару.

На жаль, в результаті удару є загиблі та поранені. Однак їх кількість не розголошується.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.