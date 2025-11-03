RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ГБР расследует гибель военных ВСУ в Днепропетровской области в результате удара РФ

Фото: ГБР проверяет, были ли соблюдены требования безопасности во время воздушной тревоги (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

ГБР начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Предварительно, вечером в субботу, 1 ноября, россияне ударили ракетой по месту базирования украинских защитников. В результате атаки есть погибшие и раненые военные ВСУ.

Следственно-оперативная группа ГБР оперативно прибыла на место происшествия для проведения следственных действий и установления обстоятельств трагедии.

Во время проверки устанавливается, были ли соблюдены требования безопасности военнослужащих во время воздушной тревоги и каким образом было организовано их укрытие.

ГБР сообщило, что расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

 

Напомним, 1 ноября российские захватчики нанесли массированный удар по громадам в Днепропетровской области. Под атакой были Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.

Позже в ВСУ сообщили, что в результате комбинированного удара страны-агрессора есть погибшие и раненые и среди украинских военных.

Отметим, в марте 2025 года ГБР расследовало гибель и ранения украинских военнослужащих в результате вражеского ракетного удара по полигону на Днепропетровщине.

Речь идет об обстреле полигона "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровской области во время построения бойцов 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В российском минобороны подтвердили удар и сообщили, что он был нанесен из ОТРК "Искандер-М".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДнепропетровская областьГБРВооруженные силы УкраиныВойна в Украине