ГБР расследует гибель военных ВСУ в Днепропетровской области в результате удара РФ

Предварительно, вечером в субботу, 1 ноября, россияне ударили ракетой по месту базирования украинских защитников. В результате атаки есть погибшие и раненые военные ВСУ.

Следственно-оперативная группа ГБР оперативно прибыла на место происшествия для проведения следственных действий и установления обстоятельств трагедии.

Во время проверки устанавливается, были ли соблюдены требования безопасности военнослужащих во время воздушной тревоги и каким образом было организовано их укрытие.

ГБР сообщило, что расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).