ГБР расследует гибель военных ВСУ в Днепропетровской области в результате удара РФ

ГБР начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
Предварительно, вечером в субботу, 1 ноября, россияне ударили ракетой по месту базирования украинских защитников. В результате атаки есть погибшие и раненые военные ВСУ.
Следственно-оперативная группа ГБР оперативно прибыла на место происшествия для проведения следственных действий и установления обстоятельств трагедии.
Во время проверки устанавливается, были ли соблюдены требования безопасности военнослужащих во время воздушной тревоги и каким образом было организовано их укрытие.
ГБР сообщило, что расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, 1 ноября российские захватчики нанесли массированный удар по громадам в Днепропетровской области. Под атакой были Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.
Позже в ВСУ сообщили, что в результате комбинированного удара страны-агрессора есть погибшие и раненые и среди украинских военных.
Отметим, в марте 2025 года ГБР расследовало гибель и ранения украинских военнослужащих в результате вражеского ракетного удара по полигону на Днепропетровщине.
Речь идет об обстреле полигона "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровской области во время построения бойцов 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В российском минобороны подтвердили удар и сообщили, что он был нанесен из ОТРК "Искандер-М".