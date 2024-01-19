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У ДБР пояснили, чому відразу не заарештували сина Гринкевича

Фото: Роман Гринкевич (instagram-roma_hrynkevych)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича. Для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю ДБР Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Роман Гринкевич офіційно не перетинав державний кордон.

"Не виключаємо, що міг трапитися ряд певних чинників. Маємо розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину. Щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів", - сказала Сапьян.

Представниця ДБР додала, що фігуранти справи Гренкевичів, хто отримав підозру і кому суд обрав запобіжний захід, перебуватимуть під вартою до середини березня. Також вони мають законне право внести 500 млн гривень застави.

Додамо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича - сина головного фігуранта справи. Його підозрюють у шахрайстві.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно. 

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міністерства оборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Відомо, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

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