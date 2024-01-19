В ГБР объяснили, почему сразу не арестовали сына Гринкевича

Она отметила, что Роман Гринкевич официально не пересекал государственную границу.

"Не исключаем, что мог случиться ряд определенных факторов. Должны понимать, что ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Чтобы объявить подозрение и избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств", - сказала Сапьян.

Представительница ГБР добавила, что фигуранты дела Гренкевичей, получившие подозрение и кому суд избрал меру пресечения, будут находиться под стражей до середины марта. Также они имеют законное право внести 500 млн гривен залога.

Добавим, что ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича - сына главного фигуранта дела. Его подозревают в мошенничестве.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших чиновников Министерства обороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Известно, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.