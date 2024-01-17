Гринкевичу та його сину оголосили підозру у справі про постачання для ЗСУ, - джерела

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри. Йдеться про справу щодо постачання товарів для ЗСУ.

Зазначимо, що до цього Гринкевич мав статус підозрюваного у кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар.

Після чого стало відомо, що є ще одне кримінальне провадження, де фірми, які працювали з Міноборони та були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною ЗСУ, на цих фірмах в керівництві, а також у сім'ї львівського бізнесмена були проведені обшуки і на майно було накладено арешт.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Саме ж провадження стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд грн збитків. Загалом же компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Втім, багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Гринкевичу оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Також 30 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень. Наразі підприємець лишається під арештом.

Додамо, що внаслідок скандалу вся родина Гринкевича потрапила під пильне око ЗМІ. В медіа є багато інформації про заможне життя його сина та доньки, якими вони хизувалися в соцмережах. Про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Детально про те, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, також читайте в матеріалі РБК-Україна.

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