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Суд арештував третього фігуранта у справі про поставки неякісного одягу для ЗСУ

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 01:30
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Суд арештував третього фігуранта у справі про поставки неякісного одягу для ЗСУ Фото: арештовано чергового фігуранта справи Гринкевича (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою третьому підозрюваному справи про поставки неякісного одягу для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Офісу генерального прокурора України Надії Максимець.

Третьому підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 500 001 528 гривень.

Таким чином уже четверо фігурантів кримінального провадження щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ перебувають під вартою: сам Гринкевич і троє його партнерів. П'ятого фігуранта справи - сина бізнесмена Романа, оголошено в розшук.

Справа Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дачі хабара.

Бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тис. доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Воно стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд грн збитків.

30 грудня Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в розмірі понад 420 млн гривень. Наразі підприємець лишається під арештом у СІЗО.

17 січня українські правоохоронці повідомили про підозру Ігорю Гринкевичу, а також його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній.

18 січня Печерський районний суд Києва арештував ще одного фігуранта справи - Андрія Колотила. А згодом суд арештував фігуранта справи Володимира Тимківа.

Тим часом ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича - сина головного фігуранта справи. Його підозрюють у шахрайстві.

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