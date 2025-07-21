ДБР повідомило про підозру трьом працівникам НАБУ, їм загрожує 8 років тюрми: деталі

Повідомлено про підозру трьом співробітника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) через скоєння дорожньо-транспортних пригод (ДТП), які призвели до каліцтва постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Перша ДТП

В одній з ДТП правоохоронець виїжджаючи з другорядної дороги у Києві допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, який їхав головною дорогою. Внаслідок цього авто правоохоронця виїхало за межі проїзної частини та здійснило наїзд на випадкового пішохода. Останній отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки.

Друга ДТП

В іншій аварії правоохоронець, під час руху на 61 км автодороги Київ-Одеса, виїхав за межі проїзної частини під час спроби випередити попутний транспортний засіб, після чого перекинувся та зіткнувся з приміщенням будівлі АЗС.

"В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження - численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - пише ДБР.

Третя ДТП

В третій автопригоді, правоохоронець, під час руху на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по переходу на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок аварії потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Що загрожує

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України. Їм загрожує 8 років тюрми.