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ГБР сообщило о подозрении трем работникам НАБУ, им грозит 8 лет тюрьмы: детали

Понедельник 21 июля 2025 14:29
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ГБР сообщило о подозрении трем работникам НАБУ, им грозит 8 лет тюрьмы: детали Иллюстративное фото: ГБР сообщило о подозрении трем работникам НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении трем сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за совершения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые привели к увечьям пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Первое ДТП

В одном из ДТП милиционер выезжая со второстепенной дороги в Киеве допустил столкновение с другим транспортным средством, которое ехало по главной дороге. В результате авто правоохранителя выехало за пределы проезжей части и совершило наезд на случайного пешехода. Последний получил тяжелые телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности.

Второе ДТП

В другой аварии правоохранитель, во время движения на 61 км автодороги Киев-Одесса, выехал за пределы проезжей части при попытке опередить попутный транспортное средство, после чего перевернулся и столкнулся с помещением здания АЗС.

"В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила тяжкие телесные повреждения - многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга", - пишет ГБР.

Третье ДТП

В третьем ДТП, милиционер, во время движения на регулируемом перекрестке в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Что грозит

Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины. Им грозит 8 лет тюрьмы.

Проверки в НАБУ

Сегодня, 21 июля, стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Было установлено, что чиновник органа по версии следствия, не только имел бизнес-связи с Россией, но и потенциально передавал чувствительную информацию врагу.

Как писало НАБУ, обыски также касаются лиц, которые также причастны к ДТП.

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