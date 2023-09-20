ДБР повідомило про підозру у катуванні двом працівникам ТЦК у Львівській області

Правоохоронці повідомили про підозру в тортурах і незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Як оперативно встановило слідство, вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.
Мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.
У військкоматі обох чоловіків намагалися змусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувалися. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого - 7.
19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками і ногами по тілу та обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено в мережі Інтернет цього ж дня. Інший чоловік отримав удар у голову.
Правоохоронці повідомили про підозру обом військовослужбовцям у:
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою без можливості внесення застави.
Вчора у мережі поширили відео, на якому видно, як співробітники військкомату у Львівській області побили цивільного. Так, військовий-водій побив громадянина, погрожуючи йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю.
Після цього у ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Сьогодні правоохоронці затримали двох працівників Самбірського районного ТЦК, які причетні до побиття чоловіка.
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