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ГБР сообщило о подозрении в пытках двум работникам ТЦК во Львовской области

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Как оперативно установило следствие, они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

Жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Пытки и избиения

В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого - 7.

19 сентября 2023 года под "присмотром" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из пострадавших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено в сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову.

ГБР сообщило о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении обоим военнослужащим в:

  • Незаконном лишены свободы;
  • Пытки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подано ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Что этому предшествовало

Вчера в сети распространили видео, на котором видно, как сотрудники военкомата во Львовской области избили гражданского. Так, военный-водитель избил гражданина, угрожая ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.

После этого в ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, а правоохранители открыли уголовное производство.

Сегодня правоохранители задержали двух работников Самборского районного ТЦК, причастных к избиению мужчины.

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Львовская областьГБР