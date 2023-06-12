ДБР передало українським бійцям 17 арештованих автомобілів родичів Медведчука та Козака

Зазначається, що вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів.

Так, українські військові отримали 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, що причетні до фінансування збройної агресії РФ проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Додамо, що автомобілі арештували у квітні 2022 року у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК).

Що відомо про Медведчука та Козака

Медведчук - це кум російського диктатора Володимира Путіна та засновник вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

До початку повномасштабної війни РФ проти України йому оголосили про підозру у державній зраді. До лютого 2022 року Медведчук перебував під домашнім арештом, але потім втік. Згодом СБУ затримала його, а у вересні екс-нардепа обміняли на захисників Маріуполя.

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії. Вона є фігуранткою декількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків. Також СБУ оголосила Марченко у розшук.

Тарас Козак - соратник Медведчука. Його також підозрюють у державній зраді. Ще початку повномасштабно вторгнення РФ зрадник покинув Україну. Де він знаходиться зараз невідомо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.