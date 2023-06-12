RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР передало украинским бойцам 17 арестованных автомобилей родственников Медведчука и Козака

Фото: ГБР передало украинским бойцам 17 арестованных автомобилей родственников Медведчука и Казака (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников бывших депутатов от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГРБ.

Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов.

Так, украинские военные получили 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

Эти средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Добавим, что автомобили были арестованы в апреле 2022 года в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК).

Что известно о Медведчуке и Казаке

Медведчук - это кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины ему было объявлено о подозрении в государственной измене. До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, но затем сбежал. Впоследствии СБУ задержала его, а в сентябре экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию. Она является фигуранткой нескольких громких дел, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Также СБУ объявила Марченко в розыск.

Тарас Козак - соратник Медведчука. Его также подозревают в государственной измене. Еще в начале полномасштабного вторжения РФ предатель покинул Украину. Где он сейчас неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукГБР