ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.

Напади на цивільних

Як пише ДБР, 25 серпня 2024 року, народному депутату було повідомлено про підозру в участі у нападах на громадян, у тому ж числі правоохоронця й замаху на викрадення вогнепальної зброї.

Згідно з даними слідства, народний депутат, під час перебування в Одесі, разом зі спільниками напав на правоохоронця, який на той момент виконував свої службові обов’язки. Підозрюваний, під час сутички, умисно заподіяв постраждалому тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Інший випадок стався у Києві. Тоді ж у нардепа виникла суперечка із цивільним, під час якої він завдав останньому декілька ударів, зокрема у голову. Згідно з висновком експерта, постраждалому були спричинені тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Народний депутат підозрюється:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Втеча Дмитрука за кордон

Варто нагадати, що 25 серпня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Дмитрук втік до Молдови. Пізніше інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). Зокрема у той самий день народному депутату оголосили підозру через напад на правоохоронця та військового.

Як попереджав генеральний прокурор Андрій Костін, Україна вживатиме усі міжнародно-правові способи, щоб повернути нардепа "додому".

Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.