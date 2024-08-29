ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у міжнародний розшук чинного народного депутата, якого підозрюють у нападах на громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.
Як пише ДБР, 25 серпня 2024 року, народному депутату було повідомлено про підозру в участі у нападах на громадян, у тому ж числі правоохоронця й замаху на викрадення вогнепальної зброї.
Згідно з даними слідства, народний депутат, під час перебування в Одесі, разом зі спільниками напав на правоохоронця, який на той момент виконував свої службові обов’язки. Підозрюваний, під час сутички, умисно заподіяв постраждалому тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.
Інший випадок стався у Києві. Тоді ж у нардепа виникла суперечка із цивільним, під час якої він завдав останньому декілька ударів, зокрема у голову. Згідно з висновком експерта, постраждалому були спричинені тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Народний депутат підозрюється:
Варто нагадати, що 25 серпня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Дмитрук втік до Молдови. Пізніше інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). Зокрема у той самий день народному депутату оголосили підозру через напад на правоохоронця та військового.
Як попереджав генеральний прокурор Андрій Костін, Україна вживатиме усі міжнародно-правові способи, щоб повернути нардепа "додому".
Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.
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