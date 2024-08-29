ГБР объявило Дмитрука в международный розыск

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск действующего народного депутата, которого подозревают в нападениях на граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.
Как пишет ГБР, 25 августа 2024 года, народному депутату было сообщено о подозрении в участии в нападениях на граждан, в том же числе правоохранителя и покушении на похищение огнестрельного оружия.
Согласно данным следствия, народный депутат, во время пребывания в Одессе, вместе с сообщниками напал на правоохранителя, который на тот момент выполнял свои служебные обязанности. Подозреваемый, во время схватки, умышленно причинил пострадавшему телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.
Другой случай произошел в Киеве. Тогда же у нардепа возникла ссора с гражданским, во время которой он нанес последнему несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, пострадавшему были причинены телесные повреждения средней тяжести.
Народный депутат подозревается
Стоит напомнить, что 25 августа в СМИ появилась информация о том, что Дмитрук сбежал в Молдову. Позже информацию подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). В частности, в тот же день народному депутату объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.
Как предупреждал генеральный прокурор Андрей Костин, Украина будет принимать все международно-правовые способы, чтобы вернуть нардепа "домой".
Между тем председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата.
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