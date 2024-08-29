RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР объявило Дмитрука в международный розыск

Фото: Артем Дмитрук, народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск действующего народного депутата, которого подозревают в нападениях на граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Нападения на гражданских

Как пишет ГБР, 25 августа 2024 года, народному депутату было сообщено о подозрении в участии в нападениях на граждан, в том же числе правоохранителя и покушении на похищение огнестрельного оружия. 

Согласно данным следствия, народный депутат, во время пребывания в Одессе, вместе с сообщниками напал на правоохранителя, который на тот момент выполнял свои служебные обязанности. Подозреваемый, во время схватки, умышленно причинил пострадавшему телесные повреждения и пытался похитить у него оружие

Другой случай произошел в Киеве. Тогда же у нардепа возникла ссора с гражданским, во время которой он нанес последнему несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, пострадавшему были причинены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат подозревается 

  • в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);
  • похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);
  • умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);
  • грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Бегство Дмитрука за границу

Стоит напомнить, что 25 августа в СМИ появилась информация о том, что Дмитрук сбежал в Молдову. Позже информацию подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). В частности, в тот же день народному депутату объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.

Как предупреждал генеральный прокурор Андрей Костин, Украина будет принимать все международно-правовые способы, чтобы вернуть нардепа "домой". 

Между тем председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР