ДАЗВ про ситуацію на ЧАЕС: роботи з гасіння призупинено, триває моніторинг дроном

Удар дрона по ЧАЕС

14 лютого російські терористи вдарили дроном по укриттю ЧАЕС. Безпілотник був із фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, у зв'язку з чим його не зафіксували радари.

Як розповів голова ДАЗВ Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби він влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Крім того, не виключалася ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС.

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